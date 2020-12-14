Son Dakika
Rektör koronayı yendi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.
Asayiş 14.12.2020, 18:48
3
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.Rektör Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay aradan sonra bugün itibarıyla mesaimize başladık. İyi dileklerini ileten tüm personelimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda, güzel insanlarla çalışıyor olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü