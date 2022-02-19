Rekor uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 7şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 43 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilen 8 şüpheliden 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak belirlenen noktalara özel harekat polisleri ve dron destekli gün doğumu sonrası operasyon düzenledi. Bir çok adreste ve araçlarda arama yapılırken 1’i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik madde arama köpeği Alfi ile yapılan aramalarda 43 bin adet captagon, 415 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalaj ile birlikte çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde geçirildi. Öte yandan uyuşturucu maddelerin bir kısmının televizyonun arasına zulalanması dikkat çekti.

Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

43 bin adet uyuşturucu hapın bu yıl ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük üçüncü yakalama olduğu Kahramanmaraş için ise bu zamana kadar rekor yakalaması olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.