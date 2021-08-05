Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama

Adana’da 106 milyon 700 bin adet makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana’da 3 depoda ve tırlarda ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Olaya ilişkin İbrahim K., Ahmet B., Ahmet B. ve Hıdır A. gözaltına alındı. Zanlılardan şüpheli İbrahim K., Ahmet B.’nin ifadesinde kendisinin tır şoförü olduğunu nakliyecinin kendisini arayarak toptancılar sitesinde maske yükleyeceğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini, makaron olduğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Diğer şüpheli Ahmet B. ise tır sürücüsü olduğunu, iki ay önce malzemeleri ismini ve tırın plakasını bilmediği başka bir sürücüden satın aldığını depoya indirdiği sırada polislerin baskın yaptığını söylediği belirlendi.

Şüpheli Hıdır A.’nın ise ifadesinde kendisinin hamallık yaptığını, depo sahibinin tarihten 20 gün önce vefat eden Azat Ç isimli şahıs olduğunu fakat depo anahtarının kendisinde kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Hıdır A. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.