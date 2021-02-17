Reklam tabelası fırtınaya dayanamadı

Zonguldak’ta Zübeyde Hanım Sokak’ta kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle beyaz eşya dükkanın reklam tabelası düştü.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Sokak’ta meydan geldi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle beyaz eşya dükkanın reklam tabelası biranda yere düştü. Şans eseri olayda tabelanın düştüğü sırada kimsenin geçmemesi faciayı kıl payı önledi. Öte yandan düşen reklam tabelası dükkan sahipleri tarafından yol kenarına kaldırıldı.