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Reklam panoları araçların üzerine devrildi
Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.
Asayiş 24.06.2022, 15:36
Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeki araçların üzerine reklam panosu düştü.
Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı İbrahimağa mahallesinde meydana gelen olayda reklam panoları, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu.
Devrilen reklam panolarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.