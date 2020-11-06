Rekabet Kurumu'ndan sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi.

"SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERDİ"

Rekabet Kurumu'nun resmi internet yaptığı yaptığı açıklamada, "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA KONUSU: HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Açıklamada soruşturma kararının dayandırıldığı 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi “Hakim durumun kötüye kullanılması” ile ilgili. Bu maddede şu ifade yer alıyor:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”