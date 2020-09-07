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Reina katliamı davasında karar açıklandı
Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.
Asayiş 07.09.2020, 19:59
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Son dakika haberi... Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.
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