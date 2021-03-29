Reiki, çakra, enerji... Bunları satarak dolandırıyorlar

Sosyal medyada ‘enerji ve çakra ticareti’ yapanların sayısı hızla artmaya başladı. Kendisini çakra uzmanı veya enerji eğitmeni olarak tanıtan birçok kişi, vatandaşları mağdur ediyor. “Kilo alma/verme enerjisi”, “Milyoner olma enerjisi”, “iş bulma enerjisi”, “bolluk bereket enerjisi”, “güzel görünme enerjisi”, “Koronadan korunma enerjisi” gibi seansları verdiklerini söyleyen bu ‘medyum’lar, sahte vaatlerle vatandaşın cebini boşaltıyor. Bu seanslar bilgisayar üzerinden karşılıklı olarak yapılıyor. Kendisine enerji gönderildiğini düşünen vatandaş, medyumları zengin ediyor. Telefondan ulaştığımız bir “enerji uzmanı”, öncelikle eğitimden geçmemiz gerektiğini söyledi. İlk eğitim 70 TL olduğunu belirten kişi, ardından istediğimiz enerjiyi göndereceğini ve bu sayede huzur ve mutluluğa kavuşacağımızı belirtti.

21 GÜN İÇİNDE DOLANDIRILIYORSUNUZ

Eğitimin ardından bir sertifika verildiğini de söyleyen sahtekârlar, sertifika ile enerjiyi alan kişinin de eğitmen olabileceğini belirtiyor. Enerji eğitim paketleri olduğunu söyleyen medyum, “Neye ihtiyacınız varsa, ona göre bir enerji gönderimi yapıyoruz. Biz burada aslında bir yaşam koçluğu da yapıyoruz. Örneğin milyoner olmak istiyorsunuz. Sizinle 3’üncü boyutta iletişime geçiyoruz. Burada bilinçaltınıza milyoner olma isteğini yerleştiriyoruz. Böylece kendinize parayı çekiyorsunuz. Bu sayede para çakralarınız açılıyor. 21 gün içerisinde mutlaka bolluk ve berekete kavuşuyorsunuz” açıklaması yaptı. Medyuma “Siz neden milyoner olmuyorsunuz o hâlde” diye sorduğumuzda “Biz bu işin yıllardır eğitimini veren insanlarız. Burada amacımız sizleri memnun edebilmek” cevabını verdi.

TÜM PAKET ÜCRETİNDE İNDİRİM VAR

Paketler hakkında bilgi veren sahte medyum “Güzellik reikisi isterseniz seans başı 120 TL ödemeniz gerekiyor. Ben milyonerim enerjisi için ise 100 TL, Şans reikisi için 120 TL, Kuantum Aşk reikisi için ise 100 TL ödemeniz gerekiyor” cevabını verdi. Şayet tüm paket almak istenirse, buna çeşitli enerji türleri de ekleniyor. Hastalıktan korunma (Koronavirüs), iş bulma gibi… Tüm paket ücretinin 470 TL olduğu bilgisi verildi. Sosyal medyada mantar gibi türeyen bu sahtekârlara inanan vatandaşların fazlalığı da dikkat çekiyor. Şikâyetler arttığında ise eski hesabını kapatan sahtekârlar, yeni bir hesap ile yeni kurbanlarına ulaşıyor.

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr / Kaan Zenginli