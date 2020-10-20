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Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR, YOL KENARINDAKİ REFÜJE ÇARPTI ÇARPTI. ORTALIĞIN TOZ DUMAN OLDUĞU KAZA, SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. SÜRÜCÜ İSE KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.

Asayiş 20.10.2020, 17:08
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Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı. Ortalığın toz duman olduğu kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, 18 Ekim Pazar günü Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Tır sürücüsü Ahmet Z., direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de ortalığın bir anda toza bulandığı görülüyor.

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