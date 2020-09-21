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Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 21.09.2020, 00:06
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Elazığ’da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 27 F 5810 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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