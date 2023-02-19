Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Düzce (İHA) – Düzce’de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir istikametine gitmekte olan U.G. idaresindeki 81 AF 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü U.G. ve yolcu F.K. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı tespit edilen U.G. ve F.K., ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.