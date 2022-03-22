Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak savruldu. Feci kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Sanayi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen M.T. idaresindeki 44 ADJ 870 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüj üzerindeki demir korkuluklar ile ağaçları yerinden söktü. Feci kazada araç sürücüsüyle birlikte G.D. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.