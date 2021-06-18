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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 18.06.2021, 16:51
Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre TOKİ kavşağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Mustafa Bacaksız, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Takla atan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Bacaksız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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