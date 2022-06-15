Refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 22.10 sularında Malatya- Ankara karayolu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ACM 928 plaka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte U.C. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.