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Rastgele ateş ederken yoldan geçen adamı vurdu

Adana’da sokakta kavga ettiği şahıslara rastgele ateş ederken yoldan geçen bir vatandaşı vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş 15.11.2020, 09:48
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Rastgele ateş ederken yoldan geçen adamı vurdu

Adana’da sokakta kavga ettiği şahıslara rastgele ateş ederken yoldan geçen bir vatandaşı vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Kasım’da merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmethan Leventeller, yakın arkadaşı Hacı Ahmet Deveci ile aralarında daha önce husumet bulunan bir başka grupla yolda karşılaştı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Deveci, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun, o esnada yoldan geçen Mustafa Kazar’a isabet etti.

Ayağından vurulan Kazar, kanlar içinde yerde kalırken, zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Ahmethan Leventeller ile Hacı Ahmet Deveci’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deveci tutuklanırken, Leventeller ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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