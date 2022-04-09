Rastgele ateş ederek 18 yaşındaki genci öldüren zanlıya istenen ceza belli oldu

İzmir’de kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rast gele ateş ettiği sırada kurşunların isabet ettiği Batuhan Dinçer’in ölümüne neden olmakla suçlanan Kadir Tokyürek’in yargılandığı davada savcı, sanık hakkında istenen cezayı açıkladı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 18 Ekim 2020’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir Tokyürek (23) ile Batuhan Dinçer (18) karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir Tokyürek, Batuhan Dinçer’i silahla vurarak yaraladı ve ardından yaya olarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Dinçer, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Suç aleti silahla birlikte olay yerinden kaçan Kadir Tokyürek, yaraladığı Dinçer’in öldüğünü öğrenince polise gidip teslim oldu. Tokyürek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Kadir Tokyürek SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyetine esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade eden duruşma savcısı, tartışma esnasında tutuklu sanık Kadir Tokyürek’in rastgele havaya ve yere olmak üzere hedef gözetmeksizin 4-5 el ateş ettiğini ve atışları sonucunda Batuhan Dinçer’in vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yaşamını yitirdiği, olay yerinde bulunan kamyon şoförü Mehmet Y.’nin de seken mermilerden dolayı hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Tokyürek’in üzerine atılı ‘olası kastla öldürme’, ‘olası kastla yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarını işlediğinin deliller çerçevesinde anlaşıldığını ifade eden savcı, ‘olası kastla öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis, ‘kasten karalama’ suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis, ‘olası kastla yaralama’ suçundan ise 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederek, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep ederken, tutuklu sanık Kadir Tokyürek ise tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek Kadir Tokyürek’in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.