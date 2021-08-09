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Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı

Karabük’te bir eğlencede rastgele çevreye ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Asayiş 09.08.2021, 14:17
Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı

Karabük’te bir eğlencede rastgele çevreye ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Karabük’te önceki gün akşam saatlerinde adresi belli olmayan bir yerde gerçekleştirilen eğlence sırasında magandalar vatandaşların canını hiçe sayarak tehlike saçtı. Silahlarla rastgele defalarca ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Cep telefonuna kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşılması pes dedirtirken tüm bu anlarda kullanılan silahın kuru sıkı olup olmadığı bilinmiyor.
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