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Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek’e tazminat ödeyecek

Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan emekli Kurmay Albay ve CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek’in, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden eski General Mehmet Partigöç tarafından kullanıldığı iddia eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yargılandığı davada, 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Asayiş 17.02.2022, 16:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek’e tazminat ödeyecek

Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan emekli Kurmay Albay ve CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek’in, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden eski General Mehmet Partigöç tarafından kullanıldığı iddia eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yargılandığı davada, 12 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan emekli Kurmay Albay ve CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimini organize eden eski General Mehmet Partigöç ile yakın arkadaş olduğunu ve Partigöç tarafından kullanıldığını iddia eden gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya tazminat davası açmıştı. Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, 17 Haziran 2020’de Güneş gazetesindeki ‘Dursun Çiçek, İlker Başbuğ FETÖ ve 15 Temmuz’ başlıklı yazısı, sosyal medya paylaşımları ve özel bir televizyon kanalında yapılan canlı yayındaki sözleriyle Dursun Çiçek’e iftira attığı iddia edilerek, yasal faizi ile birlikte 100 bin TL tazminat talep edildi.

İstanbul 11’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada, davacı Dursun Çiçek, ile tarafların avukatları hazır bulundu. Davalı Rasim Ozan Kütahyalı ise duruşmaya katılmadı.

“Beni arasaydı kendisine durumu anlatırdım”

Davanın kabul edilmesini talep eden Dursun Çiçek, “Rasim Ozan Kütahyalı, mesleği gereği Mehmet Partigöç ile herhangi bir bağlantımın olmadığını, FETÖ/PDY ile onur içinde mücadele ettiğimi ve 5 yıl tutuklu kaldığımı bilmektedir. Bu mücadelemize zarar vermek amacıyla dava konusu yazılar kalem almış ve programlar yapmıştır. Biz bu mücadelemizi yürütürken Kütahyalı örgüte destek vermiştir. Yargı makamları dışında müracaat edeceğimiz bir yer yoktur. İfade ve basın hürriyeti kişi dokunulmazlığını ortadan kaldıracak biçimde yorumlanamaz. Rasim Ozan Kütahyalı, Mehmet Partigöç ile bir bağlantının olup olmadığına dair eğer beni arasaydı kendisine durumu anlatır ve bağlantımın olmadığını söylerdim” ifadelerini kullandı.

“Dursun Çiçek FETÖ/PDY tarafından mağdur edilmiştir”

Dursun Çiçek’in avukatı İrem Çiçek ise beyanında, “Mehmet Partigöç’ün Dursun Çiçek’i kullanarak olası darbe tehlikesini örtmeye çalıştığı ileri sürülmüş ve dost olduğundan söz edilmiştir. Oysaki Çiçek, bu kişiyi tanımadığı gibi FETÖ/PDY tarafından da mağdur edilmiştir. Davalının ifadeleri iddianın ötesine geçmiş ve kesin yargı içerir hale gelmiştir. Kaldı ki kendisi Zekeriya Öz’ün heykelini dikeceğini söyleyen bir kişidir. Dava kabul edilsin” diye belirtti.

Davanın reddedilmesini isteyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Hasan Çalıoğlu beyanında, “Rasim Ozan Kütahyalı, Anayasa ile güvence altına alınan ifade hürriyetinden yararlandığını ve diğer kaynaklardaki haberleri dile getirdiğini bildirmek isteriz. Bilgiler açık kaynaklardan elde edilmiştir” diye konuştu.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın, yasal faizi ile Dursun Çiçek’e 12 bin 500 TL tazminat ödemesine hükmetti.

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