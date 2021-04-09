banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenlerin listesi
İkili arasında önemli görüşme!
İkili arasında önemli görüşme!
İmamoğlu ailesinin acı günü
İmamoğlu ailesinin acı günü
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

Rap partisi 75 bin liraya mal oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi. İşletmeye ve partide eğlenen kişilere toplam 75 bin lira ceza kesildi.

Asayiş 09.04.2021, 21:14
2
Rap partisi 75 bin liraya mal oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi. İşletmeye ve partide eğlenen kişilere toplam 75 bin lira ceza kesildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri barlar sokağında bir işletmenin kaçak şekilde rap partisi düzenlediğine yönelik bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64 bin 800 TL, işletmeye ise 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesini ihlal ettiğinden dolayı toplamda 10 bin 407 TL ceza kesildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık