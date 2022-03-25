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Randevu usulüyle çalışan dolandırıcı vatandaşın tuzağıyla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bazı iş yerlerini telefonla arayıp ’Terörle Mücadele Gazileri Derneği’ adı altında yardım topladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı. Randevu alınmasının ardından işyerlerine giderek makbuz karşılığı 500 TL para topladığı ve 19 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş 25.03.2022, 14:11
Randevu usulüyle çalışan dolandırıcı vatandaşın tuzağıyla yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bazı iş yerlerini telefonla arayıp ’Terörle Mücadele Gazileri Derneği’ adı altında yardım topladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı. Randevu alınmasının ardından işyerlerine giderek makbuz karşılığı 500 TL para topladığı ve 19 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta bazı işletmeleri telefonla aranarak kendisini Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu Komutanı Abdullah Yılmaz olarak tanıtan kişi, ‘Terörle Mücadele Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği’ne yardım topluyoruz. Sizin de desteğini bekliyoruz’ diyerek yardım talebinde bulundu. Gazi ve şehit ibaresini duyan bazı işletme sahipleri, işyerlerine gelen B.Ö.’ye makbuz karşılığında alt limiti 500 TL olmak üzere yardımda bulundu. Yardım talebinde uygulanan sistemin telefon dolandırıcılarıyla aynı olmasından şüphelenen Tolga Yıldız isimli işyeri sahibi, telefonda kendisini karakol komutanı olarak tanıtan kişiye 1 gün sonraya randevu verdi. Hastane Caddesi’nde bulunan işyerine gelen kişiyi polisler gelinceye kadar oyalayan Yıldız, şahsı yakalattıktan sonra Şelale Polis Merkezi Amirliğine giderek şahıs hakkında dolandırıcılıktan şikayetçi oldu. Yıldız, aynı yöntemle para veren bir arkadaşına da ulaşarak şikayetçi olmasını sağladı.

“Birçok kişi yardımda bulundu dedi”

Yaşadığı olayı anlatan Tolga Yıldız, “İşyerimin sabit telefonundan arayan bir kişi, Merkez Karakolu Komutanı Abdullah Yılmaz’ın işyeri sahibiyle görüşmek istediğini söyleyince eşim telefonu bana bağladı. Telefondaki kişi önce bir kapı çalma sesi dinlettikten sonra ‘Komutanım Tolga Bey telefonda’ dedi. Komutan olduğu iddia edilen kişi de ‘bağla’ dedikten sonra konuşmaya başladık. Merkez Karakolu Komutanı olduğu söylenen kişi, ’Terörle Mücadele Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği’ne yardım topluyoruz. Sizin de desteğini bekliyoruz. Birçok kişi yardımda bulundu’ dedi. Uyguladıkları sistem cep telefonu dolandırıcılarının uyguladığı sistemle benzerlik teşkil ettiği için işyerimi kapatmam gerektiğini, yarın gelmesi durumunda yardımda bulunacağımı söyledim. Bugün sabah elinde makbuzla bir şahıs geldi. Hemen polisi bilgilendirdim. Şahsı oyalarken polisler geldi ve şahsı suçüstü yakalayıp götürdü. Öğrendiğim kadarıyla 18-19 tane dolandırıcılık kaydı varmış. Vatandaşlarımızın böyle kişilerin tezgahına gelmemesini istiyorum” şeklinde konuştu.

B.Ö. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Diğer taraftan Manavgat’ta birçok işletme ve şahsın bu kişiye yardım için para verdiği, geçen yıl 250 TL veren bir kişinin bu yıl da 500 TL verdiği öğrenildi.

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