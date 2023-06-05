Rampadan inen vinç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Divriği ilçesinde rampa inen vinçin devrilmesi sonucu sürücü öldü, araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Divriği ilçesi Mursal Köyü yakınlarında meydana geldi. Serdar Yılmaz idaresindeki plakası belirlenemeyen vincin rampa aşağı indiği sırada frenleri patladı. Frenlerin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz hayatını kaybetti, araç içeresinde bulunan yolcu N.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Divriği Devlet Hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.