Ramazanın ilk günü aile faciası: Anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, baba ve kızı ağır yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde aile katliamı yaşandı. Söve Mahallesi’nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu evleridne tüfekle öldürülmüş halade bulundu.

Balıkesir’in Susurluk ilçesi, Söve Mahallesi’nde ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildiridi. Eve gelen Jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba Fatih A. ve kızları Elçin A’yı (10) ise yaralı halde buldu. Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A’nın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirledi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile kızı da hastaneye kaldırıldı. Baba Fatih A. ve kızları Elçin A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri de konuyla ilgili adli süreç başlattı.

(TS-