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Ramazan kolisi dağıtanı vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da Ramazan kolisi dağıtan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 30.04.2021, 17:35
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Ramazan kolisi dağıtanı vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da Ramazan kolisi dağıtan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yardım için Ramazan kolisi dağıtan Y.K. (47) silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu her iki ayağından yaralanan Y.K., 112 ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı yaralama olayına karıştıkları iddia edilen Y.Y. (25) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Y. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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