Ramazan Bayramı öncesi operasyon: 22 gözaltı

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen huzur operasyonunda 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde asayiş/narkotik konuları ile ilgili, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda; 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet çalıntı motor ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.