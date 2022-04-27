Ramazan ayında dilenciler ilahi söyleyerek dilenmeye başladı!

İlginç olay, Dumlupınar Mahallesi Müderris Hasan Caddesi üzerinde yaşandı. Sokaktan sesler geldiğini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıktılarında ilginç bir manzara ile karşılaştı. Erkek şahsın yanında eşi ve bebek arabasındaki çocuğu ile ilahiler söyleyerek dolaştığını fark eden vatandaşlar önce duruma bir anlam veremedi.

Sonrasında şahsın çevredekilerden para istediğini, fark eden vatandaşlar ardından cep telefonlarına sarılarak yaşananları kayıt altına aldı. Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmadan ilahi söylemeye devam eden şahıs kendisine para verenlere de teşekkür etti. Ramazan ayında insanların manevi duygularını ilahiler söyleyerek sömürmeye çalışan şahsa ihbarlara rağmen Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekiplerinin ise müdahale etmediği öne sürüldü.