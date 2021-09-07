banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

Asayiş 07.09.2021, 09:39
Rahatsızlanan gemi kaptanının yardımına Sahil Güvenlik koştu

Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin rahatsızlanan Mısır uyruklu kaptanının yardımına Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

5 Eylül 2021 tarihinde saat 14.50’de İskenderun 1 No’lu demir sahasında bulunan Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli ticari gemide görevli Mısır uyruklu kaptanın nefes alıp vermede zorlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri ve kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık personeli, komutanlığa ait kurtarma botları ile rahatsızlanan kaptanın bulunduğu gemiye çıkarak ilk sağlık müdahalesini yaptı. Ardından nefes alıp vermekte zorlanan gemi kaptanı, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gemiden indirilip kıyıda bekletilen ambulans ile devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan ve ismi açıklanmayan gemi kaptanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0