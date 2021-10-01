Rafting bölgesinde intihar teşebbüsüne şişme botlu önlem

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kayalıkların ucunda intihara teşebbüs eden genç jandarma tarafından ikna edildi. İkna çabaları sırasında yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardaki adamın düşme ihtimaline karşılık bölgedeki işletmeler tarafından aşağıya şişme botlar konuldu.

İlginç olay, Beşkonak Köprülü Kanyonda meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen A.B. (29) isimli genç, 50 metre yükseklikteki kayalıklara çıkarak intihar etmeye kalktı. İhbar üzerine olay yerine Beşkonak Jandarma Karakolu, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekipleri sevk edilirken, raftingciler tarafından şahsın düşebileceği yerlere rafting botları konularak kayalıklar kapatılmaya çalışıldı.

A.B. uzun uğraşların ardından Jandarma, 112 sağlık ekibi ve itfaiye kurtarma ekibi görevlilerinin çabaları sonucunda ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.