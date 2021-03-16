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Radyocu Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından öldürüldü: 'Artık sesini kısıyorum'

Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 16.03.2021, 17:26
2002
Radyocu Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından öldürüldü: 'Artık sesini kısıyorum'

BURSA - Olay, 9 Mart 2021 Salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak’ta meydana geldi.

Ablasıyla birlikte yaşayan ve bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu, evine gelen bir kişininzili çalması üzerine kapıyı açmaya gitti. Özsu kapıyı açtığı sırada H.N. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Özsu, içeri girip kapıyı kapattı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ailesinin çıkmaması için direnen Özsu, daha sonra yere yığıldı.

Özsu’nun göğsünden yaralandığını fark eden ailesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özsu’yu ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi sevk etti. Özsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI DİNLEYİCİSİ ÇIKTI

Polis ekipleri, Özsu’nun öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özsu’nun evinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin H.N. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan H.N.’nin psikolojik problemleri olduğu ve bir yıldır yayınlarını dinlediği Özsu’ya hırslandığı, cinayeti de bu yüzden işlediği ortaya çıktı.

322 KAMERA İNCELENDİ

Şüpheli H.N.’yi yakalayan cinayet büro ekipleri, bu süreçte 250 kişinin ifadesine başvurarak 322 güvenlik kamerası inceledi.

Şüphelinin olayın ardından dört dolmuş ve iki ticari taksi değiştirerek kaçtığı ve olayın ardından farklı adreslerde konakladığı saptandı.

Şüpheli H.N., Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde saklandığı evde cinayet büro dedektifleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, suç aletini ise evinin deposuna sakladığı belirlendi.

“ARTIK SESİNİ KISIYORUM”

Gözaltına alındıktan sonra işlemleri için emniyete götürülen H.N.’nin ilk ifadesinde, “Hazım Özsu’nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, ‘Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım” dediği öğrenildi.

#Bursa
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