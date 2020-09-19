Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz soruşturmasında son yaşanan gelişmeler...

Rabia Naz'ın şüpheli ölümü kapsamında aile pek çok yere başvurmaya devam ediyor. 11 yaşında yaşamını yitiren küçük kızın şüpheli ölümüne dair soruşturmada neler yaşandı? Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz Vatan kimdir? Rabia Naz soruşturması hakkında yaşanan gelişmeler

RABİA NAZ OLAYI NEDİR? RABİA NAZ VATAN KİMDİR?

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu ifade edilse de, baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını söylemişti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık" diye tepki göstererek yaşananlara tepki göstermiş ve devlet yetkililerine seslenmişti.

Savcılık kararında Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürülme yönünde herhangi bir delil tespit edilemediği belirtildi.

Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

RABİA NAZ SORUŞTURMASINDA SON YAŞANAN GELİŞMELER

Rabia Naz'ın ailesi, kızlarının dosyası için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.