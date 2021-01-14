banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı, sosyal medya coştu
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira

Rabia Çerçi cinayeti davası başladı

Antalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki Rabia Çerçi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava başladı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Demir, Rabia Çerçi’yi tanımadığını öne sürerek, "Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu, vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Asayiş 14.01.2021, 11:20
3
Rabia Çerçi cinayeti davası başladı

Antalya’da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 19 yaşındaki Rabia Çerçi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava başladı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Demir, Rabia Çerçi’yi tanımadığını öne sürerek, "Kimseyi öldürmek gibi bir niyetim yoktu, vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Olay, 4 Eylül 2020’de gece saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Nazif Genç’in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif Genç aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olayın ardından polise teslim olan Rabia Çerçi’nin katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir (30) tutuklandı. Hasan Hüseyin Demir hakkında Rabia Çerçi’ye karşı ‘olası kastla adam öldürme’, Nazif Genç’e karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından olayla ilgili davanın ilk duruşması Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Demir, olayın çıkış sebebinin Ece Y. olduğunu iddia etti. Ece Y.’nin kendi telefonundan aramalar yaptığını ve tanımadığı insanlardan telefon gelmesi üzerine tartıştıklarını söyleyen Demir, "Ece Y. evden ayrıldıktan sonra olayın olduğu gece telefon açarak Nafiz’le eşyalarını almaya geleceklerini söyledi. Ben de köpeğini başka biriyle gönderdiğimi söyledim. Onların bekledim ama gelmediler. Otomobille dolaşırken, Nafiz ve Ece’yle başka bir araçta karşılaştım. Nafiz’le tartıştık, onlara evden uzak durmalarını söyledim. Yolda Abdullah Yılmaz’ı gördüm ve onu otomobile aldım. Aradan bir süre geçince annem aradı, Ece’nin geldiğini ve ortalığı ayağa kaldırdığını söyledi. Ben de hemen eve geldim. Nafiz’in otomobilini gördüm. Onun otomobiline giderken tabanca sesine benzer ses duydum, geri dönüp kendi aracımda bulunan tüfeği aldım. Nafiz’in aracına gittim, kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Tüfeği omzunun üzerinden kafasının yanına doğru sopa gibi uzattım. Bu sırada Nafiz eliyle tüfeği itince, tüfek ateş aldı. Nafiz hemen aracıyla uzaklaştı” dedi.

Otomobildeki Rabia Çerçi’yi hiç görmediğini anlatan Hasan Hüseyin Demir, “Olay zaten gece yarısı olmuştu ve her taraf karanlıktı. Ben arabada Nafiz’den başka hiç kimseyi görmedim. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi’yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum” diye konuştu.

Olay sırasından otomobilde bulunan Nafiz Genç, verdiği ifadede Hasan Hüseyin Demir’le Ece Emine Y. nedeniyle telefonda konuştuklarını, o gece Ece’nin eşyalarını almaya gittiklerini anlatarak, “Ben Hasan Hüseyin Demir’i tanımam. Aracımla Ece’nin eşyalarını almaya gittik. Araçta Rabia da vardı, arka koltukta oturuyordu. Hasan Hüseyin Demir, evin yanında otomobilde otururken bizim yanımıza geldi. Tüfeği kafama dayadı, Ben ittirince kasıtlı bir şekilde tetiğe bastı. Şikayetçiyim” dedi.

Nafiz Genç, mahkeme başkanının sorusu üzerine Rabia’nın arka koltukta oturduğunu söyleyerek, “Rabia öndeki iki koltuk arasından kafasını çıkartarak, ‘Hasan ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Tüfek ateş aldığında ben başımın yan tarafından yaralandım. Hemen oradan ayrıldım. Ben Rabia’nın öldüğünü anlamadım, Hastaneye vardığımızda öldüğünü öğrendim” diye konuştu.

Olayda ölen Rabia Genç’in annesi Ümit Cava, hayatının baharında olan kızının yaşamını yitirdiğini belirterek, şikayetçi oldu. Rabia’nın bir çocuğu olduğunu ve hiçbir zaman çocuğunu bırakmadığını söyleyen anne Ümit Cava, son 4-5 gündür Rabia’nin eve gelmediğini ve Nafiz ve Ece’yle gittiğini anlattı. Ece Y.’nin olayın bu raddeye geleceğini bile bile Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç’i bir araya getirdiğini savunan anne Ümit Cava, “Ben buradaki şahısların hiçbirini tanımam. Hasan Hüseyin Demir ve Nafiz Genç birbirlerini tanımadıklarını söylüyorlar ama tanıyorlar. Ece’den dolayı tanıyorlar. Bunların Rabia’mla ne işleri vardı” dedi.

Davada tanık olarak görünen ve duruşmaya gelmeyen Ece Emine Y. hakkında zorla getirilme kararı veren mahkeme; duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12