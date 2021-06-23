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PYD/YPG’ye 3 ilde operasyon

Osmaniye polisinin koordinesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 tutuklandı.

Asayiş 23.06.2021, 17:23
PYD/YPG’ye 3 ilde operasyon

Osmaniye polisinin koordinesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK - PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 3 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından M.Ş.’nin Batman’da, M.H.’nin Mersin’de ve M.M.’nin Gaziantep’te ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler M.Ş., M.H. ve M.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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