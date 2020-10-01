Putin’in kiliseye bağışladığı tarihi eserleri çalan hırsızlar yakalandı
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN’İN 2001 YILINDA BİR KİLİSEYE BAĞIŞLADIĞI TARİHİ ESERLERİ ÇALAN HIRSIZLAR RUSYA FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ (FSB) TARAFINDAN YAPILAN OPERASYON İLE YAKALANDI.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001 yılında bir kiliseye bağışladığı tarihi eserleri çalan hırsızlar Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı görevine geldikten sonra 2001 yılında Rusya’nın Valdaysky bölgesindeki Valday kentinde bulunan Iversky Manastırı’na 17. ve 18. yüzyıllardan kalma altın kaplama Meryem Ana ikonası, altın kaplama haç ve birçok önemli tarihi eseri özel talimatla bağışlamıştı. Paha biçilemeyen Meryem Ana ikonası ve bazı tarihi eserler 1 Eylül tarihinde hırsızlar tarafından manastırdan çalındı. Hırsızların tespit edilmesi ve yakalanması için Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) devreye girdi. Uzun süren araştırmalar sonucunda FSB bir adrese ulaştı. FSB, tarafından adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda birçok tarihi eser ve Meryem Ana ikonası ele geçirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, yapılan baskın sonucunda 2 kişiye ulaşıldığını fakat işbirlikçi olduğundan şüphelenilen 1 kişinin daha arandığını aktardı. Volk, baskında ele geçirilen tarihi eserlerin yakın zamanda tekrar manastıra teslim edileceğini ve güvenliğin arttırılacağını açıkladı.
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