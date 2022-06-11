Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Pursaklar’da sağanak yağış sele sebep oldu
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde etkili olan sağanak çeşitli bölgelerde sele neden oldu.
Asayiş 11.06.2022, 17:39
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde etkili olan sağanak çeşitli bölgelerde sele neden oldu.
Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Yeşilova Mahallesi’nde yağan yağmur sonrası köy yolunda ve ilçenin belirli bölgelerinde sel meydana geldi. Selde can kaybı yaşanmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı asfalt yolun kaymasına neden olurken başka bir yerdeyse ormanlık alandaki dere normal seviyesinin üzerine çıktı.