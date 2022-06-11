Pursaklar’da sağanak yağış sele sebep oldu

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde etkili olan sağanak çeşitli bölgelerde sele neden oldu.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Yeşilova Mahallesi’nde yağan yağmur sonrası köy yolunda ve ilçenin belirli bölgelerinde sel meydana geldi. Selde can kaybı yaşanmazken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı asfalt yolun kaymasına neden olurken başka bir yerdeyse ormanlık alandaki dere normal seviyesinin üzerine çıktı.