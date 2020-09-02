Pulluğu açık unuttu, 200 metre boyunca asfaltı sürdü
ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE, KARAYOLUNDA İLERLEYEN BİR TRAKTÖR ARKASINDAKİ PULLUĞU İNİK UNUTUNCA YAKLAŞIK 200 METRE BOYUNCA ASFALTI SÜRDÜ. YOLUN BOZUK OLDUĞUNU GÖREN DİĞER SÜRÜCÜLER, ŞAŞKINLARINI GİZLEYEMEDİ.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde, karayolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çan- Çanakkale karayolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13’ncü kilometresinde meydana geldi. Yolun 15 cm derinlikte ve 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve karayollarına bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı. Karayolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.’yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan karayolu Çanakkale’den gelen Karayolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.
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