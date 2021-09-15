Pucca’nın sosyal medya paylaşımına hapis istemi

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında twitter paylaşımı nedeniyle “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan ‘Pucca’ takma isimli sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Yıldırım’ın twitter adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "@PuCCaa" isimli hesabından 19 Temmuz 2020 tarihinde "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum... "şeklinde paylaşım yaptığı anlatıldı.

“Suç işleme kastım yoktu”

Pınar Yıldırım’ın ifadesinde, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin twitter hesabından kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor’ diye bir paylaşım yaptığını, yaptığı bu paylaşımın ona istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğu, bunun dışında bir amacı olmadığını söylediği belirtildi. O dönemde tweetin tepki almadığını söyleyen Yıldırım, paylaşımdan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

1 yıla kadar hapis istemi

Söz konusu paylaşımın aşağılama kastıyla yapıldığının kaydedildiği iddianamede, şüpheli Pınar Yıldırım’ın “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Yıldırım’ın yargılanmasına başlanacak.