Pucca’nın sosyal medya paylaşımına 5 ay 18 gün hapis cezası

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada, “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım’ın twitter paylaşımı nedeniyle yargılandığı dava, Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nce basit yargılama usulüne göre karara bağlandı.

5 ay 18 gün hapis cezası

Mahkeme, sanık Pınar Yıldırım’ı “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza miktarı, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması ve kişisel özelliklerini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Yıldırım’ın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Yıldırım’ın twitter adlı sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla "@PuCCaa" isimli hesabından 19 Temmuz 2020 tarihinde "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum... "şeklinde paylaşım yaptığı anlatıldı.

Pınar Yıldırım’ın ifadesinde, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin twitter hesabından kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor’ diye bir paylaşım yaptığını, yaptığı bu paylaşımın ona istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğu, bunun dışında bir amacı olmadığını söylediği belirtildi. O dönemde tweetin tepki almadığını söyleyen Yıldırım, paylaşımdan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi. Söz konusu paylaşımın aşağılama kastıyla yapıldığının kaydedildiği iddianamede, Pınar Yıldırım’ın “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.