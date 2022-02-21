PTT’yi soyan üçüncü şüpheli de yakalandı

Diyarbakır’da pompalı tüfek ve tabancayla girdikleri PTT şubesinden 18 bin 500 liralık soygun yaptıktan sonra polis tarafından 24 saat geçmeden yakalanan 2 kişi tutuklanırken, aranan üçüncü şüpheli de saklandığı ikamette yakalandı.

Olay, 17 Şubat’ta merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesine gelen 1’i pompalı tüfekli, 2’si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, içeride bulunan bir personeli silah zoruyla korkuttuktan sonra yanlarında getirdikleri torbaya koydukları 18 bin 500 lirayla kaçtı. Şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, olay yerinden parmak izi alarak inceleme başlattı. 3 şüphelinin kimliğini tespit eden özel ekip, 18 Şubat’ta Z.B. ve S.N. isimli şahısları saklandıkları yerde yakalarken, 8 bin 125 TL para ele geçirdi. Belirlenen 5 adreste yapılan aramalarda da suç aletleri olduğu değerlendirilen 1 adet tüfek, 1 adet tabanca ile para koymak için hazırlamış oldukları çanta ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan 2 zanlı cezaevine konulurken, üçüncü şüpheli de saklandığı ikamette kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.