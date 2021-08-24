PTT’nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı

Samsun’da PTT’nin park halindeki motosikletini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT’ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu motosikletin çalınması olayıyla ilgili T.A.’yı (35) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.