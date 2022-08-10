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PTT’nin kargo aracı park halindeki tırların arasına daldı: 3 yaralı

Zonguldak’ta virajı alamayan PTT’ye ait kargo aracı kontrolden çıkıp park halindeki üç tıra çarparak durabildi. Kazada üç kişi yaralandı.

Asayiş 10.08.2022, 10:53
PTT’nin kargo aracı park halindeki tırların arasına daldı: 3 yaralı

Zonguldak’ta virajı alamayan PTT’ye ait kargo aracı kontrolden çıkıp park halindeki üç tıra çarparak durabildi. Kazada üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Karaman mevkisinde yaşandı. K.B. idaresindeki 06 CCU 388 plakalı PTT’ye ait kargo aracı, Devrek’ten Zonguldak istikametine seyir halindeyken virajı alamayınca kontrolden çıktı. Karşı şeridin banket dışında park halinde bulunan üç tırın arasına daldı. Kazada kargo aracının sürücüsü K.B. (48), M.Ç. (29) ve İ.A. (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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