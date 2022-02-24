PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3’üncü şüpheli de tutuklandı

Diyarbakır’da, bir PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 18 bin 500 lira soygun yaparak kaçan 3’üncü şüpheli de yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 17 Şubat’ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şubeye gelen 1’i pompalı tüfekli, 2’si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, görevliyi tehdit ederek torbaya koydukları 18 bin 500 lirayı alıp bölgeden kaçtılar.

Kaçan şüpheliler, arama çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde 2 şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3’üncü şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.