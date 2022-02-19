PTT şubesi soyguncularından 2’si yakalandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde PTT şubesinde görevliyi rehin alarak 20 bin TL çalıp kayıplara karışan maskeli ve silahlı 3 şahsın yakalanması için kurulan özel ekip, 50 ayrı kamerada 160 saatlik izleme yaptı. Ekipler olayla bağlantılı olan 3 şahıstan 2’sini kıskıvrak yakaladı.

Olay, 18 Şubat 2022 tarihinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarında bulunan PTT Gaziler şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli av tüfeği ve tabancalı 3 soygunca, gözlerine kestirdikleri PTT şubesine girdi. Zanlılar, içerideki vatandaşları dışarı çıkarttı. Banka şubesinde çalışan görevliyi rehin alan hırsızlar, kasadan 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı.

50 ayrı kameranın 160 saatlik görüntüleri izlendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip çalışma başlattı. Ekipler, olayın olduğu saatten önce ve sonra olmak üzere toplam 50 ayrı kamerada 160 saatlik izleme yaparak 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

2 şüpheli saklandıkları yerde yakalandı

Yapılan titiz çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit eden ekipler, 2 şüpheliye saklandıkları yere operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada soygun sırasında çalınan bir miktar para ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ve diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.