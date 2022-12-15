PTT Güvenlik görevlisinden, şube müdürüne silahlı saldırı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, şube müdürüne silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan PTT Şubesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında PTT Şubesi’nde görevli güvenlik görevlisi olan Hurşit S., postahanenin şefi Mehmet K. ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına davranan güvenlik görevlisi, postahane şefine 4 el ateş etti. Postahane Şefi Mehmet K’nin olay yerinde ağır yaralandığı ve ayrıca 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.