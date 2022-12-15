PTT güvenlik görevlisinden şube müdürüne silahlı saldırı

Olay, saat 11.00 sıralarında Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT’de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hurşit S., postanenin şefi Mehmet K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile silahına davranan güvenlik görevlisi, postane şefine 4 el ateş etti. Mehmet K.’nın ağır yaralandığı olayda, ayrıca 1 kişi de yaralandı.