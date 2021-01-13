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Psikopat kedi
İnegöl’de sokakta kavga eden iki kedinin görüntüsü kameraya takıldı.
Asayiş 13.01.2021, 11:51
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İnegöl’de sokakta kavga eden iki kedinin görüntüsü kameraya takıldı.Kedi kavgası aksiyon filmlerini aratmadı. İnegöl’de bir sokakta iki kedi birleriyle kavga etti. O ânlar saniye saniye kameraya yansıdı. Dakikalarca birbirlerine saldıran iki kedi bazen birbirlerinin üzerine uçarak yerde boğuştu. Kedilerden biri pes edip gitmek istedi, ama diğer kedi buna izin vermedi. Uzun süren kavganın ardından bir yolunu bulan kedi kaçmayı başardı. Diğer kedi ise zafer kazanmış gibi yüksek bir yere çıkarak oturdu. Geriye ise kedilerinin kavga ânı kaldı.
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