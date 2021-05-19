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Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

Kocaeli’de psikolojik tedavi gören genç tedavi gördüğü hastaneden ormanlık alana kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca arama yapan ekipler şahsı bulup hastaneye götürdü.

Asayiş 19.05.2021, 00:17
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

Kocaeli’de psikolojik tedavi gören genç tedavi gördüğü hastaneden ormanlık alana kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca arama yapan ekipler şahsı bulup hastaneye götürdü.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gören A.C. (23) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışması neticesinde elinde odun ile bulunan A.C. ekipler tarafından hastaneye götürüldü.
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