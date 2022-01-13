Psikolojik sorunlar nedeniyle gittiği kişinin seansında darp edilen kadın hayatını kaybetti

Ankara’da psikolojik sorunları nedeniyle götürüldüğü kişinin içine oklavayla sırtına 100 kere vurulmasını istediği genç kadın hayatını kaybetti.

Ankara’da 8 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybeden Özge Nur T.’nin şüpheli ölümü üzerine savcılık harekete geçti. Ölüm tutanağında genç kadının vücudundaki izler üzerine soruşturma başlatan savcılık, maktulün ailesiyle yaptığı görüşmede Özge Nur T.’nin Kayseri’de bulunan Erdal K.’ya götürüldüğünü ve yapılan sözde tedavi sonrası öldüğünü tespit etti.

“Dediklerimi yaparsan eşini kurtarırım”

Şüpheli Erdal K., Özge Nur T.’nin adına bir kurban kesilmesini, oklavayla sırtına 100 kere vurulmasını ve sonrasında hacamat yaptırmasını istedi. Aile de bu söylenenleri birer birer uyguladı. Savcılık ifadesinde yer alan ifadeye göre, Erdal K.’nın aileye “Kızınıza cinler musallat olmuş, eğer dediklerimi yaparsanız kızınızı kurtarabilirim” dediği öğrenildi. Erdal K.’nın söylediklerini Özge Nur T. üzerinde uygulayan aile, kızlarının rahatsızlanması üzerine tekrar şahsı aradıklarını ve bir kurban daha kesilmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Tekrar kurban kesme alanına giden aile, kurban kesimi sırasında rahatsızlanan Özge Nur T.’yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen Özge Nur T. hayatını kaybetti.

“Tavsiyeleri ben vermedim”

Kayseri’de gözaltına alınan Erdal K., oklava ile vurmalarını ve hacamat yaptırılması gerektiğini kendisinin söylemediğini iddia ederek, “Olay günü tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, psikolojisi ile ilgili danışmak istediğini söyledi. Kadına dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim” dedi.

Savcılık ifadelerinin ardından maktulün eşi Selçuk T., babası Cemal E., annesi Hatun E., kayınvalidesi Zöhre T., hacamat yapan Sevim Ö. ve Erdal K., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılan şüpheliler hakkında savcılık tarafından tamamlanan soruşturmada, 6 şüpheli hakkında ‘eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma ve bu suça iştirak etme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.