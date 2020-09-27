Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında öldü
ANKARA'NIN MAMAK İLÇESİNDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTA ODASINI ATEŞE VERDİ. ODASINI YAKAN HASTA HAYATINI KAYBEDERKEN, ÇIKAN YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi. Odasını yakan hasta hayatını kaybederken, çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 3. katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. O sırada refakatçı olarak kalan baba Kadir Beşparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yatağında hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken sepetli araçlarıyla da binada mahsur kalan hastaları kurtardı. Yangını çıkaran Mehmet Beşparmak olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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