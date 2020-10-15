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Projektörle tavşan avlayan 3 kişi şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı
KAYSERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE TOMARZA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN GECE OPERASYONUNDA KAÇAK OLARAK AVLANAN ÜÇ KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.
Asayiş 15.10.2020, 11:36
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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen gece operasyonunda, kaçak olarak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Gece boyunca yapılan denetimler esnasında Kayseri’nin Tomarza ilçesi, Kevenağıl Mahallesi’nde kaçak avlanan 3 şahıs, yanlarında bulunan ölü bir adet tavşan ve av esnasında kullanılan 1 adet projektörle yakalandı. Yakalanan şahısların yanında bulunan projektöre el konulurken, ölü olarak ele geçirilen tavşan yapılan kontrollerinin ardından imha edildi. Suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tazminat ve idari yaptırım kararı düzenlendi.
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