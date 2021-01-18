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Projektörle far avı yaptılar, lüks ciplerinden oldular
Konya’da projektörle yasa dışı far avı yapan kişiler, yakalanınca lüks ciplerinden oldu.
Asayiş 18.01.2021, 15:20
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Konya’da projektörle yasa dışı far avı yapan kişiler, yakalanınca lüks ciplerinden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya Şubesi Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda gerçekleştirilen av korumaya yönelik denetim ve kontrollerde araç aküsüne bağlı projektör ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 7 avcı yakalandı. Avcılara toplamda 16 bin 74 liralık idari para cezası kesilirken, avda kullanılan 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile yine avda kullanılan lüks cipe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.Yasa dışı kara avcılığın önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrollerin kesintisiz süreceği bildirildi.
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