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Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut’un sosyal medyadan Özcan A. tarafından taciz edilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Özcan A.’nın 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Asayiş 11.11.2021, 12:12
Profesöre cinsel taciz davasında sanığa 4 ay 20 gün hapis

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut’un sosyal medyadan Özcan A. tarafından taciz edilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Özcan A.’nın 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut (46) sosyal medyadan Özcan A.(58) tarafından taciz edilmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özcan A.’nın (58) 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti. Davaya ilişkin bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Nebahat Bulut hazır bulundu. Duruşmaya sanık Özcan A. ise katılmadı.

“Bir kağıda sarılı gül ile adres verdi”

Duruşmada beyanda bulunan Nebahat Bulut, şahsın muayene için kendisine geldiğini söyleyerek “Geldiğinde maskesinin ağız kısmı kesilmişti. Bir gariplik olduğunu anladım. Kapıyı kapatmak istediğinde ‘açık kalsın’ dedim. O şekilde çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi. Bir kağıda sarılı gül ile adres verdi. Ben bağırdım. Alttan aldı özür diledi. Sonra verdiği şeylerin bende kalmasını istediğini söyledi. Ben bahçeye çıkarak yüzüne fırlattım verdiği şeyleri” dedi.

’Beni gerçek hayatta tanısaydın böyle olmazdı’ diye mesaj atmış

Nebahat Bulut beyanının devamında “Ertesi gün sosyal medya hesabıma mesaj atmış. ‘beni gerçek hayatta tanısaydın böyle olmazdı’ falan demiş. O an mesajını fark edip geriye dönük mesajlarına baktığımda bana cinsel içerikli mesajlar attığını ve benimle ilgili paylaşımlar yaptığını gördüm. Benim o ana kadar eski attığı mesajlardan haberim yoktu. Sosyal medya hesabımdan benimle arkadaş görünüyormuş. Ne zaman arkadaş olarak kabul ettim bilmiyorum. Sosyal medya hesabımı iş amacıyla kullandığım için istek gönderen herkesi kabul ediyorum. Hastaneye geleceğini daha önceden planlamış. Şahsın paylaşımlarından ve o günkü söz ve davranışlarından rahatsızlık hissettim” şeklinde konuştu.

“Bu kişinin dürtüleri çok aktive olmuş durumda”

Nebahat Bulut sanığın hastaneye geldiğinde “Bugün arabasız geldim bir sonrakinde arabayla geleceğim” dediğini de belirterek, “ Acaba şahsın kaçırma ya da yaralama gibi bir düşüncesi olabilir mi diye düşündüm. Bu şahsın cinsel tacizinden şikayetçiyim. Bu kişinin dürtüleri çok aktive olmuş durumda. Bana gücü yetmeyebilir ama bir çocuğa falan da zarar verebilir diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

“Mübalağalı bir övgüde bulundum”

Sanığın dosyadaki ifadesini okuyan hakim, Özcan A.’nın “Kendisine muayene olmuştum. Paylaşımlarda mübalağalı bir övgüde bulundum” dediğini aktardı.

Mütalaa: “Ateşimi söndür, ikimizin de evli olması sorun değil” diyerek cinsel taciz suçu işledi

Duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın Nebahat Bulut’a sosyal medyadan ‘ateşimi söndür’ ‘ikimizin de evli olması sorun değil’ gibi ifadeler kullanarak cinsel taciz suçunu işlediğini sabit bulduğundan sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceğini aktardı. Mütalaada sanık Özcan A.’nın ‘zincirleme şekilde cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Zincirleme şekilde cinsel tacizden 4 ay 20 gün hapis

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan A.’nın ‘zincirleme şekilde cinsel taciz’ suçundan 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın sabıkası bulunmaması nedeniyle verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Ocak 2021’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede sanık Özcan A.’nın hasta olarak hastaneye geldiğine ve müşteki Nebahat Bulut’un da kendisini muayene ettiğine yer verilmişti. İddianamede, müşteki Nebahat Bulut’un, şüphelinin muayene esnasında kendisine yönelik fiziksel bir temasta bulunmadığına fakat sosyal medya üzerinden mesajlarla rahatsız edildiğine yönelik beyanlarına yer verilmişti. Özcan A.’nın ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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